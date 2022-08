Gerard Piqué, de 35 anos, já não esconde a sua nova paixão. O jogador espanhol foi visto ao beijos com Clara Chia Martí, de 23 anos, e as imagens já se tornaram virais na internet.Segundo a imprensa espanhola, o novo casal trocou beijos e carícias no Festival Summerfest Cerdanya, em Puigcerdà. O futebolista anunciou a separação de Shakira em junho.