'Piquetón' está de regresso

Nos últimos tempos, a vida de Gerard Piqué é ainda mais confusa do que algumas canções de Shakira e até aquilo que poderia parecer uma piada de café é, afinal, verdade...

Enquanto a família e os fãs ainda assimilam a ideia de que o romance entre a cantora e o ex-futebolista chegou mesmo ao fim, por causa da traição com a bela e jovem Clara Chia, tudo se torna agora ainda mais confuso com a notícia de que, afinal, o ex-jogador também está a trair a atual namorada com uma advogada. A visada é Julia Puig, uma especialista em leis que conheceu em 2022.

Este novo enredo é apontado pela imprensa espanhola como uma das razões que terá levado Clara a deixar a casa de Piqué, com quem já vivia, após toda a polémica em torno do relacionamento. A jovem de 23 anos terá, aliás, voltado para casa dos pais.

E no meio de tanta novidade é natural que Piqué ande... agitado. Talvez por isso, a revista espanhola ‘Cuore’ resolveu esta semana recuperar uma fotografia de 2011, altura em que Piqué e Shakira davam os primeiros passos no namoro, e onde o jogador aparentava ter dotes bastante avantajados.





A fotografia gerou, na altura, piadas e até uma nova expressão: o famoso ‘Piquetón’. Pois que o ‘Piquetón’ está de volta! Mas agora não sabe bem onde e como há de parar...