O nome de Plácido Domingo, de 81 anos, surge associado a uma rede de tráfico sexual na Argentina. De acordo com o jornal ‘La Nación’, o tenor foi citado numas gravações no âmbito de uma megaoperação que visou desmantelar uma quadrilha que usava a Escola de Ioga de Buenos Aires como fachada para a prática de crimes. A publicação avança que o grupo traficava, inclusivamente, menores. Os ‘alunos’ eram enviados para terem encontros com pessoas de alto poder económico.

