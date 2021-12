Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha estão a ser acusados de homofobia. Tudo começou no passado domingo, na gala em direto do ‘Big Brother’ (TVI) - na qual Rita foi expulsa -, após os concorrentes António e Bruno, que são homossexuais, se terem tratado por ‘manas’. Cláudio não gostou. “Não se ponham num gueto que não gostam que as outras pessoas vos coloquem.