A condecoração da primeira-dama do Brasil com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, numa cerimónia que teve lugar no passado sábado, no Palácio de Belém, em Lisboa, não foi recebida de forma unânime.



Por exemplo, André Ventura, líder do Chega, considerou uma "idiotice e subserviência" homenagear Rosângela Lula da Silva - mais conhecida por ‘Janja’ - com uma distinção atribuída a "quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro".









