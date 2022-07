A polémica paira sobre a produção fotográfica da edição de outubro da

americana que ilustra a entrevista com a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, captada ao lado do marido, Volodymyr Zelensky, pela lente de Annie Leibovitz. O texto centra-se na guerra na Ucrânia, e no papel que a primeira-dama pode ter no simbolismo diplomático de um conflito como este, mas desenha a linha vermelha do nosso pudor: será certo mostrar o casal Zelensky quando o seu país está em chamas e desfeito pela guerra? É uma forma de dar visibilidade aos mais frágeis e exibir a injustiça da guerra, mostrar como o Ocidente está do lado da paz e da soberania? Ou uma manobra oportunista para vender revistas explorando a imagem de um casal bem-parecido e que veio do meio do entretenimento para a política, com algum talento natural para a telegenia e as redes sociais? Diria que mais do que aparecer, é precisar de aparecer num título icónico da cultura ocidental. É prender as atenções da maioria para falar da guerra absurda que vivem no seu quintal. E porque não na capa de uma

?

