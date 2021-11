Polícia brasileira pede arquivamento do caso da morte do cantor MC Kevin

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, no Brasil, pediu o arquivamento do caso da morte de MC Kevin, que faleceu no dia 16 de maio depois de cair da varanda de um quarto de hotel na Barra da Tijuca.



As autoridades brasileiras concluíram a investigação da morte do cantor e o site G1 refere que o polícia Leandro Gontijo diz que não existem "indício de brigas, ações violentas ou qualquer tipo de crime" no incidente.



Para a polícia, na noite de 16 de maio, MC Kevin caiu da varanda do quarto enquanto tentava saltar para o andar inferior.



Recorde-se que a morte do artista brasileiro, Mc Kevin, aos 23 anos, chocou o Brasil e o mundo. Kevin Nascimento Bueno caiu de uma varanda do quinto andar do Hotel Brisa Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Chegou a ser assistido no hospital, no entanto, não resistiu aos ferimentos.