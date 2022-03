Polícia de Los Angeles esteve na mansão de Will Smith

Agentes da polícia de Los Angeles foram vistos, esta terça-feira, na mansão de Will Smith em Calabasas, dois dias depois da polémica com Chris Rock na cerimónia dos Óscares.As autoridades estiveram na casa do ator devido a uma queixa de que um drone sobrevoava a região, de acordo com o Page Six. Ainda assim, não se sabe se a denúncia foi feita por Will Smith ou por um vizinho.Will Smith, que conquistou o Óscar de Melhor Ator na madrugada desta segunda-feira, passou a estar no centro das atenções depois da botefada a Chris Rock, em resposta a uma piada sobre a falta de cabelo da mulher, Jada Pinkett Smith. A polícia de Los Angeles tentou verificar algum paparazzi era o responsável pelo drone a sobrevoar aquela zona.