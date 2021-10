Chegou ao fim a 49º edição do Portugal Fashion. Após a ‘Sofa Edition’, o evento regressou ao modo presencial, com uma emissão a decorrer em direto online. No total realizaram-se 35 exibições e, ao longo de quatro dias, a Alfândega do Porto brilhou para a moda nacional e internacional.Novas criações de Luís OnofreAinda na noite de sexta-feira, o designer de calçado Luís Onofre apresentou a sua nova coleção.