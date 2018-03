Portugueses esgotaram aulas de sexo no Eros Porto

A 11.ª edição do Salão Erótico termina este domingo e já bateu recordes.

Termina este domingo à noite a 11.ª edição do Salão Erótico da Invicta, o Eros Porto e segundo a organização o evento bateu todas as expetativas e recordes. Nos últimos três dias, o Eros recebeu mais de 25 mil portugueses.

Homens, mulheres e casais da todo o País e até do estrangeiro mostraram-se particularmente interessados nas aulas de sexo (oral, masturbação e utilização de brinquedos sexuais), atividades que estiveram sempre esgotadas no certame.

"Para além da participação de pessoas de todo o país, inclusive das regiões centro e sul, é surpreendente recebermos cada vez mais visitantes estrangeiros, de toda a Europa, mas também da América do Sul e de África", explica Juli Simón, diretor do Eros Porto, referindo também um crescimento no número de mulheres entre os visitantes.

Este ano o Eros Porto teve muitas surpresas, que incluíram a participação de duas atrizes porno bissexuais que são irmãs e até o recrutamento de portugueses que queiram enveredar por uma carreira no cinema pornográfico.

Esta edição fica ainda marcada pelo tema da transexualidade e a participação do Centro Gis como convidado de honra. "Estamos muito satisfeitos porque cumprimos o nosso papel social, o de sensibilizar o público para questões ainda fraturantes na sociedade. Quisemos contribuir para o combate ao preconceito e para um maior respeito e compreensão da situação das pessoas trans", refere o diretor do Eros Porto.

O Salão Erótico do Porto 2018 contou com um número recorde de espetáculos – mais de 1200 –, de artistas – mais de 140, provenientes de vários países da Europa e da América do Sul – e de expositores, entre lojas de artigos e vestuário erótico, produtoras e restauração, entre outros, ao longo de dois pavilhões da Exponor. Para além disso, houve exposição de mais dimensões artísticas e a realização de mais conferências e palestras, num evento em que o entretenimento continua a ser a principal vertente.