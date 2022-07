"No meu dia de anos partilho com vocês a única "prenda" que sempre sonhei!": Marco Costa revela que vai ser pai

"Ainda não estou em mim, as lágrimas de alegria escorrem-me dos olhos enquanto escrevo isto! 2022 foi sem dúvida o meu ano! Que família linda estamos a construir! Obrigado meu amor por me fazeres tão feliz!", acrescentou o pasteleiro.





"Hoje faço 32 anos e não podia estar mais feliz! No meu dia de anos partilho com vocês a única "prenda" que sempre sonhei! Vou ser Pai", escreveu na legenda de uma fotografia onde aparece a beijar a barriga da namorada, Carolina Pinto, no Instagram.