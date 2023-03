Jorge Nuno Pinto da Costa, de 85 anos, vive dias felizes com o aproximar da chegada de mais um neto.



O presidente do Futebol Clube do Porto vai ser avô pela quinta vez. Joana Pinto da Costa, filha do dirigente desportivo com Filomena Morais, e Vítor Martins, atual treinador do Leixões, esperam o terceiro filho e, desta vez, trata-se de um menino, cujo nome será Benjamim.









