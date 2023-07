Volodymyr Zelensky foi um dos convidados da cimeira da NATO, que decorreu a 11 e 12 de julho em Vilnius, Lituânia. A acompanhá-lo esteve a mulher, Olena Zelenska, com quem acabou por protagonizar um momento caricato, que tem circulado nos canais de Telegram ucranianos.



Numa altura em que o Presidente da Ucrânia se preparava para tirar fotografias na companhia da esposa, foi cumprimentado por Diana Nausediene, mulher do Presidente da Lituânia, com dois beijos no rosto.









Ver comentários