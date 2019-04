Pretendentes de agricultor do programa da SIC hospitalizadas após grave acidente de carro

Susana e Patrícia, de 'Quem quer namorar com o agricultor?', estavam num carro que capotou.

18:48

Nem tudo em 'Quem quer namorar com o agricultor?' são brincadeiras e dias de descanso no campo. Ivo Pires, as concorrentes Patrícia Santos e Susana Ferreira e um membro da produção da SIC sofreram um grave acidente de carro em Santa Cruz, Bragança.A notícia é avançada pela 'TV Mais', adiantando que após o susto as duas pretendentes do agricultor de Vinhais foram hospitalizadas.O acidente ocorreu após um dia de gravações e quando os quatro que seguiam no jipe regressavam ao turismo rural onde estavam hospedados, em Paçó.