Há seis meses que Carla Baía e Rahim Samcher vivem numa grande bolha de amor. O nascimento do filho, o pequeno Noah, trouxe a alegria para a casa da empresária e, agora, com o aperto do calor, o casal decidiu passar uns dias de férias em Vilamoura, no Algarve, tal como já é habitual.



O Correio da Manhã ‘apanhou’ Carla Baía e Rahim Samcher numa das praia do sul do país, depois de almoçarem na concessão da mesma, deitados numa das camas balinesas.









Ver comentários