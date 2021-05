Princesa Diana foi enganada por jornalista da BBC para obter entrevista, revela investigação

Um jornalista da cadeia televisiva da BBC teve um "comportamento desonesto" para garantir uma entrevista com a princesa Diana em 1995, numa "violação grave" das normas da emissora britânica, de acordo com uma investigação que teve por base um inquérito interno.Recorde-se que o inquérito tinha por objetivo esclarecer as acusações feitas pelo irmão de Diana, Charles Spencer, ao jornalista Martin Bashir que sustentava que tinham sido usados documentos falsos e outras manobras para persuadir Diana a aceitar dar a entrevista. A investigação concluiu que as ações tomadas por Bashir influenciaram a decisão de Diana de conceder a entrevista e também analisou o quanto a BBC tinha conhecimento dos "extratos bancários falsificados" que Charles Spencer afirmou que Bashir apresentou.Segundo a agência Reuters avançou esta quinta-feira, foi também durante essa conversa que Diana revelou que sabia do relacionamento entre o príncipe Carlos e Camila Parker-Bowles, afirmando que eram "três no casamento". Foi um momento visto por milhões de telespectadores e qye marcou uma fase contorbada para a realeza.

O juiz John Dyson, agora aposentado e que a BBC encarregou de liderar a investigação, afirmou que a estação norte-americana "ficou aquém dos padrões de integridade e transparência" esperados.

O presidente da BBC, Richard Sharp, disse esta quinta-feira que a companhia aceita as conclusões da investigação, acrescentando que "houve falhas inaceitáveis".

John Birt, diretor-geral da BBC na época da entrevista, que foi transmitida no âmbito do programa de reportagens "Panorama", pediu desculpas a Charles Spencer num comunicado.

"Agora sabemos que a BBC abrigou um repórter desonesto no 'Panorama' que inventou um testemunho elaborado e detalhado, mas totalmente falso, das suas relações com o conde Spencer e a princesa Diana", disse.

"Esta é uma mancha chocante no compromisso duradouro da BBC com o jornalismo honesto; e é muito lamentável que tenha demorado 25 anos para que toda a verdade emergisse", acrescentou.

De lembrar que a Diana e o príncipe Carlos divorciaram-se em 1996 e a princesa do povo morreu vítima de um acidente de carro em Paris, em 1997, durante uma perseguição por paparazis. Em 2005, Carlos casou-se com Camilla, agora Duquesa da Cornualha.