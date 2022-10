Príncipe Alberto do Mónaco vai estar em São Miguel e em Lisboa

Portugal vai receber a visita de Alberto II do Mónaco. O príncipe vai estar em São Miguel, nos Açores, na próxima quinta-feira, no âmbito das comemorações do centenário do desaparecimento do príncipe Alberto I do Mónaco.sabe que no dia seguinte, sexta-feira, haverá um brunch/receção, às 9h30, no Palácio do Jardim Botânico José do Canto, em Ponta Delgada, em honra de Alberto II do Mónaco. Esse encontro oferecido pelo conde de Albuquerque Augusto de Athayde contará com algumas das mais altas figuras dos Açores.Nesse mesmo dia, o príncipe monegasco voa para Lisboa e no âmbito das mesmas comemorações marcará presença no Museu da Marinha para dar início a uma exposição organizada pelo Comité Albert Ier – 2022, que será uma homenagem à amizade entre o Príncipe Alberto I do Mónaco e o rei D. Carlos I de Portugal. As viagens e campanhas científicas do príncipe Alberto I à Madeira, aos Açores e a Lisboa, serão os temas principais desta mostra.Nessa visita à capital portuguesa, Alberto II do Mónaco contará também com a companhia de Marcelo Rebelo de Sousa.