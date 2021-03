Príncipe Harry acredita que princesa Diana previu 'Megxit' e lhe deixou dinheiro para escapar à Coroa inglesa

Winfrey continua a ser o assunto do momento pelas declarações que ambos proferiram numa conversa sem precedentes que deixou a família real inglesa em brasa.Parte da conversa relata a visão que o Príncipe Harry tem da fuga à monarquia. Segundo o filho mais novo do príncipe Carlos, a princesa Diana, sua mãe, terá previsto o Megxit - expressão usada para descrever o afastamento dos duques de Sussex à família real - e, por isso, ter-lhe-á deixado uma herança de forma a que este conseguisse fugir à Coroa inglesa quando fosse necessário."Eu tenho o que minha mãe me deixou e sem isso não teríamos sido capazes de fazer isto", disse sobre a mudança para Los Angeles. "É como se ela tivesse previsto o que aconteceria e estivesse conosco durante todo o processo", acrescentou.O duque de Sussex defendeu a sua decisão assumindo que seguiu os passos da mãe e que agiu para proteger a saúde mental da mulher, Meghan Markle, e do filho ainda pequeno, Archie.Harry nega ainda as acusações de que surpreendeu a sua avó, a rainha Isabel II, e sublinha que houve várias conversas com Isabel II e o Príncipe Carlos antes do anúncio. O duque conclui ainda que, eventualmente, as suas chamadas pararam de ser atendidas e assume a decepção que isso lhe causou.