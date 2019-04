Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Príncipe Harry acusado de cortar fotografia para esconder pata presa de elefante

Internautas tecem várias críticas ao duque de Sussex e acusam-no de manipular a imagem.

09:35

O príncipe Harry está a ser acusado de cortar uma fotografia na qual mostra um elefante num parque natural no Malawi, para esconder a corda que o animal tinha atada à perna, e assim publicá-la no Instagram.



A imagem foi partilhada na conta de Instagram dos duques de Sussex, Harry e Meghan, para celebrar o dia Internacional da Terra. Na fotografia, é possível ver um homem a tocar no chifre do elefante.



A imagem original, que foi divulgada por um comunicado de imprensa de 2016 sobre a viagem de Harry ao Malawi, mostra as patas traseiras do animal amarradas com uma corda.



"Quando os elefantes invadem terras agrícolas há muitos estragos para as comunidades. A African Parks Network deslocou 500 elefantes para outro parque no Malawi para reduzir o conflito entre a vida selvagem e a humana, criando desta forma um turismo mais disperso", pode ler-se na legenda da fotografia.



Esta situação originou uma série de critícas e são vários aqueles que acusam o filho mais novo de Carlos e Diana de querer esconder a realidade dura pela qual este tipo de animais são sujeitos.



O jornal Metro cita uma fonte da casa real britânica que garante que a imagem não foi cortada deliberadamente.