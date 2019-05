Príncipe Harry cada vez mais próximo da mãe de Meghan Markle

A viver uma nova fase da sua vida, Meghan Markle tem encontrado na mãe, Doria Ragland, o apoio necessário para recuperar do nascimento do pequeno Archie, no passado dia seis de maio.A mãe da duquesa de Sussex deixou os Estados Unidos e rumou até Londres para acompanhar a filha na reta final da gravidez e auxiliá-la durante as primeiras semanas de vida do bebé.Quem também está radiante com a presença de Doria Ragland é Harry. O duque mostra-se cada vez mais próximo da sogra e valoriza a importância da sua ajuda e experiência nesta nova fase.