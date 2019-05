Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Príncipe Harry cancela viagem à Holanda. Bebé real pode nascer a qualquer momento

Nascimento do bebé real está iminente.

O príncipe Harry cancelou esta sexta-feira a viagem que estava agendada para dia 8 e 9 de maio à Holanda.



A notícia é avançada pelo jornal The Daily Telegraph que cita um porta-voz da família real. "Tomámos a decisão de adiar a visita do duque de Sussex a Amesterdão na quarta-feira, dia 8 de maio", cita o jornal.



A decisão foi tomada numa altura em que o mundo aguarda impaciente pela chegada do bebé real, filho de Meghan Markle e do príncipe Harry.