Príncipe Harry confessa que consumiu drogas e "grandes quantidades de álcool" para lidar com a morte da mãe

O príncipe Harry admitiu beber "grandes quantidades de álcool" e que chegou a consumir drogas para "sentir a dor com menos intensidade", referindo-se à perda trágica da mãe, a princesa Diana, em entrevista a Oprah Winfrey.

Na nova série da apresentadora sobre saúde mental, ‘The Me You Can´t See’, o duque de Sussex confessa os tormentos que passou com a morte da mãe, que duraram mais de uma década, depois do acidente que lhe tirou a vida, em 1997. Desde ataques de pânico a ansiedade severa por ser membro da realeza, o príncipe Harry descreveu o período entre os 28 e os 32 anos como "um pesadelo na minha vida".

Nessa altura bebia álcool com intensidade, "não porque gostava, mas porque estava a tentar disfarçar a minha dor" e que "estava disposto a usar drogas para me sentir menos como me sentia". O príncipe, de 36 anos, tem apelado à normalização das doenças mentais e contou recentemente as experiências que passou.

O príncipe confessa a angústia que sentiu no funeral da mãe e de como isso o afetou até hoje: "Era como se eu estivesse fora do meu corpo, a caminhar e a fazer o que era esperado de mim. A mostrar um décimo da dor que toda a gente estava a sentir. Esta é a minha mãe, os outros nem sequer a conheceram", afirmou, dizendo que ainda está "preso" nesse dia.

A princesa Diana, mãe de Harry e William, morreu a 31 de agosto de 1997 em Paris, vítima de um acidente de automóvel, num túnel rodoviário, enquanto fugia com o namorado, Dodi Fayed, dos paparazzi.

Harry e a esposa, Meghan, anunciaram a saída da realeza britânica em janeiro de 2020 e mudaram-se para a América do Norte.