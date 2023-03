Príncipe Harry e Meghan convidados pelo Rei Carlos III para a cerimónia de coroação

arcebispo da Cantuária, Justin Welby. No domingo, haverá um grande almoço e um concerto da coroação. Na segunda-feira, será decretado feriado nacional.

O Rei Carlos III de Inglaterra convidou o filho príncipe Harry e a nora Meghan para a sua coroação, que se vai realizar no dia 6 de maio, no Reino Unido.De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Harry recebeu o convite este ano por e-mail. No entanto, o casal recusa-se a confirmar se vai comparecer à cerimónia.O evento vai ter lugar na Abadia de Westminster e vai contar com três dias de festa. A cerimónia de coroação, realizada no sábado, dia 6 de maio, será conduzida peloA revelação do convite feito ao príncipe Harry e Meghan surge depois de nos últimos anos a relação entre a família real e o casal se ter tornado tensa. As revelações feitas por Harry no livro de memórias 'Spare' também vieram adensar ainda mais o conflito, com o príncipe a revelar pormenores de uma discussão com o irmão.Recorde-se que Harry e Meghan se afastaram da família real no início de 2020. A decisão foi tomada depois de alegarem haver racismo dentro da família e de sentirem falta de apoio.