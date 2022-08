Príncipe Harry e Meghan de visita ao Reino Unido

O príncipe Harry e Meghan Markle vão visitar o Reino Unido na primeira semana de setembro.De acordo com um porta-voz do casal, a viagem insere-se no trabalho do casal com instituições de solidariedade.A última vez que foram vistos no Reino Unido foi em junho, aquando das celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Isabel II. O momento ficou marcado como a primeira aparição pública do casal no país desde que abandonaram as funções reais, há dois anos.O Duque e a Duquesa de Sussex deverão assistir a um evento para jovens líderes em Manchester, a 5 de setembro. A 8 de setembro está marcada uma cerimónia de entrega de prémios a crianças gravemente doentes.O neto da Rainha Isabel II mudou-se para os EUA com Meghan em 2020, onde vive com os dois filhos.