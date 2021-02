O príncipe Harry e Meghan Markle esperam o segundo filho, avança a revista People, este domingo, após a confirmação do porta-voz do casal.



Segundo a imprensa internacional o porta-voz afirmou este domingo: "Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes em esperar o segundo filho".



Archie, o primeiro filho do casal, vai fazer dois anos em maio deste ano. A notícia foi avançada a 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados, meses depois de Meghan revelar que sofreu um aborto espontâneo em julho de 2020.





Ver comentários