Príncipe Harry e Meghan Markle envolvidos em perseguição de paparazzi "quase catastrófica"

O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle estiveram envolvidos numa perseguição de carro "quase catastrófica" por paparazzi, avança a Sky News. A mãe de Meghan também seguia no veículo."Ontem [esta terça-feira] à noite, o Duque e a Duquesa de Sussex e a Sra. Ragland estiveram envolvidos numa perseguição de carro quase catastrófica às mãos de um grupo de paparazzi altamente agressivos", disse o porta-voz do casal citado por aquela estação televisiva.O casal tinha acabado de sair de uma cerimónia de entrega de prémios em Nova Iorque e era a primeira vez que era visto desde a coroação do Rei Carlos III."Esta perseguição implacável, que durou mais de duas horas, resultou em várias quase colisões envolvendo outros condutores na estrada, peões e dois agentes da polícia de Nova Iorque", referiu o porta-voz.