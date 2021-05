Príncipe Harry prepara-se para voltar a abalar Família Real britânica com mais revelações

O príncipe Harry prepara-se para voltar a abalar a Família Real britânica. O filho da princesa Diana, que tem vindo a revelar detalhes dos bastidores da realeza do Reino Unido, vai voltar a juntar-se a Oprah Winfrey para um novo episódio do programa sobre saúde mental da apresentadora, ‘The Me You Can´t See’.De acordo com o jornal britânico Mirror, os espectadores esperam já "verdadeiras bombas" deste novo capítulo da saga de revelações que o príncipe tem vindo a fazer.Recorde-se que o príncipe Harry admitiu beber "grandes quantidades de álcool" e consumir drogas para "sentir a dor com menos intensidade", referindo-se à perda trágica da mãe, a princesa Diana, em entrevista a Oprah Winfrey.O duque de Sussex confessou ainda os tormentos que passou com a morte da mãe, que duraram mais de uma década, depois do acidente que lhe tirou a vida, em 1997. Desde ataques de pânico a ansiedade severa por ser membro da realeza, o príncipe Harry descreveu o período entre os 28 e os 32 anos como "um pesadelo na minha vida" e acusa a Família Real de o ter ajudado relativamente aos problemas de saúde mental com que se debatia.