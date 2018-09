Príncipe Harry revela como se sente quando vê a rainha

Duque de Sussex assume que continua a entrar em pânico quando vê a avó nos corredores do palácio de Buckingham.

O príncipe Harry revelou como se sente quando se cruza com a rainha Isabel II nos corredores do Palácio de Buckingham. Apesar do grau de parentesco, tal não significa que os protocolos não tenham de ser cumpridos. Segundo o príncipe, "todos entram em pânico" na presença da rainha.