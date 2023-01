Príncipe Harry revela que matou 25 talibãs no Afeganistão

Harry foi militar durante 10 anos e no currículo conta com duas missões no Afeganistão, onde, confessa agora, matou 25 talibãs. “Não é um número que me encha de satisfação, mas que também não me deixa envergonhado”, disse. A revelação foi feita na autobiografia, ‘O Substituto’, que será lançada na próxima terça-feira, 10 de janeiro, e que conta várias histórias polémicas do príncipe.





