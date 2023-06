O Príncipe Harry vai ser o primeiro membro da realeza britânica em 130 anos a testemunhar em tribunal. Harry vai testemunhar na próxima semana no processo contra um grupo de jornais que acusa de comportamento ilegal.De acordo com a Reuters, o filho mais novo do Rei Carlos III vai comparecer no banco das testemunhas no Supremo Tribunal de Londres, no âmbito do processo que ele e mais 100 celebridades e figuras de relevo interpuseram contra o Mirror Group Newspapers (MGN), editor do Daily Mirror, Sunday Mirror e Sunday People.Em 1870 Eduardo VII depôs como testemunha num processo de divórcio e 20 anos mais tarde, num processo por difamação por um jogo de cartas, ambos antes de se tornar rei.