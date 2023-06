O filho mais velho dos reis da Jordânia casou-se. O príncipe Hussein, de 28 anos, trocou alianças com a arquiteta Rajwa al-Saif, de 29, na passada quinta-feira, 1 de junho, uma data considerada feriado nacional para que todos pudessem desfrutar da festa.



A cerimónia decorreu no Palácio Zahran, perante 140 convidados, tal como aconteceu com o casamento dos atuais reis, Abdullah II e Rania, há 30 anos.









