Príncipe William promete atacar Harry e Meghan se difamarem a Família Real em novo documentário

O Príncipe William, futuro herdeiro do trono britânico, garantiu que vai atacar o irmão Harry e a cunhada Meghan caso o casal faça falsas acusações acerca da Família Real no novo documentário da Netflix, que será lançado na íntegra a oito de dezembro.Existem rumores de que o novo projeto dos duques de Sussex contém uma multiplicidade de queixas sobre a família real. Os assessores séniores da Casa Real Britânica foram convidados a assistir às seis partes do documentário para que, posteriormente, possam reagir a tudo o que foi dito de forma incorreta, segundo o The Mirror.Algumas fontes dizem que Príncipe William prometeu que vai pedir ao duque de Sussex que recue se o conteúdo e as alegações proferidas na série forem consideradas falsas ou enganadoras. Os oficiais do palácio real estão prontos para se defenderem e "iniciarem uma guerra" para refutar qualquer informação falsa e duvidosa.Harry e Meghan foram acusados de tentar sabotar a viagem de William e Kate aos EUA, ao terem lançado um trailer com a duração de um minuto sobre o novo documentário que iam lançar. O trailer já totalizou 4,5 milhões de visualizações e está prestes a tornar-se num dos maiores sucessos da Netflix, uma vez que cada vez mais aumenta o nível de especulação de como será o funcionamento interno da Família Real, de acordo com a informação divulgada pelo The Mirror.De acordo com uma fonte, o rei Carlos e a respetiva família já tentaram, em privado, fazer as pazes com o duque e a duquesa de Sussex.