Príncipe William quebra o silêncio sobre estado de saúde do Duque de Edimburgo

"Está bem. Estão a vigiá-lo". Foi assim que o Príncipe William descreveu o estado de saúde do avô, o Príncipe Filipe, hospitalizado na passada terça-feira como medida de precaução depois de se ter sentido mal.As declarações surgiram durante numa visita a um centro de vacinação da Covid-19 no leste de Inglaterra. William afirmou que o Duque de Edimburgo, de 99 anos, está "ok" depois de ter sido internado no Hospital privado King Edward VII, em Londres.O monarca mantém-se sob observação e, de acordo com fontes ligadas à família real britânica citadas pela Agência Reuters, mantém-se "de bom humor".