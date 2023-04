Os procuradores do Novo Méxicom nos EUA, retiraram as acusações criminais contra o Alec Baldwin. O ator matou com tiro acidental a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante gravações do filme 'Rust', em 2021, avança a Reuters.As gravações retomaram esta quinta-feira, em Montana, 18 meses após a tragédia.