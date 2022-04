"Que a violência nunca se sobreponha à razão": Will Smith abandona Academia devido estalada nos Óscares

Will Smith abandonou esta sexta-feira a Academia Artes Cinematográficas dos EUA depois de perceber que que enfrentava uma possível expulsão ou suspensão na sequência da agressão a Chris Rock durante a transmissão dos Óscares deste ano no último domingo, avançou a Variety.



Em comunicado, o ator denominou a ação que teve de "chocante, dolorosa e imperdoável" e salientou que aceita quaisquer consequências adicionais que o Conselho de Dirigentes da Academia considere apropriadas.

"A lista daqueles que magooei é longa e incluem Chris, a sua família, muitos dos meus amigos e entes queridos, todos os presentes e o público em geral", destacou Smith, acrescentando que traiu "a confiança da Academia". "Privei outros nomeados e vencedores da oportunidade de celebrar o trabalho extraordinário. Estou de coração partido", realçou ainda.







De acordo com o ator, uma "mudança leva tempo e estou comprometido em fazer o trabalho para garantir que eu nunca mais me permita a fazer com que violência ultrapasse a razão".



