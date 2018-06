Fernanda Miranda voltou para os braços de Miguel Osório.

Por Rute Lourenço | 01:30

Já não restam dúvidas de que Fernanda Miranda, de 31 anos, voltou para os braços do ex-namorado, Miguel Osório. De forma a acabar com as especulações, a ex-mulher de Pinto da Costa fez questão de partilhar uma declaração de amor dirigida ao empresário, a propósito do Dia dos Namorados, que se celebrou esta terça-feira no Brasil.