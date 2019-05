A queda de Joe Berardo que deve quase mil milhões de euros à banca

Nas últimas semanas, Joe Berardo tem estado no centro de todas as atenções... e não pelos bons motivos.O empresário de 75 anos é acusado de dever quase mil milhões de euros a três bancos - BCP, Caixa Geral de Depósitos (CGD) e Novo Banco - e corre o risco de ver muitos dos seus bens penhorados, inclusive a sua famosa coleção de arte - uma das melhores e mais ricas coleções privadas da Europa.Ainda assim, o madeirense esteve no Parlamento e garantiu que não deve nada a ninguém.