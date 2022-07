Faltavam duas semanas para o espetáculo e a promotora anunciava, após um reforço de bilheteira, sem hesitações, mas com figuras de estilo: "Os últimos bilhetes já voaram." Não voaram literalmente: foram comprados com avidez pelo público, que é devoto, que é admirador, que é, em casos mais extremos, fanático.



Harry Styles, o sedutor de multidões, o Flautista de Hamelin dos tempos modernos que, em vez de uma flauta, usa a voz – e o rosto, e os olhos, e o sorriso, e o estilo, e as roupas, e a existência – e em vez de ratos seduz pessoas. Principalmente, pessoas nascidas por volta do ano 2000 – mas não exclusivamente, já que Harry consegue ser transversal a várias gerações no que respeita a tocar corações.

Harry Styles