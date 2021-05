"Queria imenso pedir desculpa à minha Marianinha", ex-marido da irmã de Carolina Patrocínio volta a deixar mensagem à ex-mulher

"Fiz um post bue chato à minha Marianinha e queria imenso pedir bué desculpa à minha Marianinha: quanto às anormais das amigas, é para manter", pode ler-se.



Publicou ainda outra fotografia com a filha, onde escreve que quer trabalhar, mas "os internautas estão de todo", referindo-se às muitas mensagens que terá recebido.



Alexandre Esteves de Oliveira publicou, na quinta-feira, uma fotografia da filha Pureza, de sete anos, que já terá apagado, numa descrição insultuosa para as amigas de Mariana Patrocínio, onde diz que as amigas da filha "não são da mesma estirpe das amigas da mãe".



Já esta sexta-feira, o advogado substituiu a fotografia por outra com a filha, mas com uma descrição diferente.



"New post: tive de apagar o de ontem porque já não estava a aguentar tanta inteligência de tanta gente: só aceito beijinhos e abraços: quem quiser destilar ódio, eu direi para onde o deverá fazer: atenção: só beijinhos e abraços, malta", escreveu.



Fico indignada quando vejo pais de crianças a usar as redes sociais para lavar roupa suja, é uma enorme falta de respeito e a meu ver uma enorme ausência de amor", escreveu.







A atriz Jéssica Athayde foi uma das várias figuras públicas que criticou a atitude do advogado, acusando-o de estar a lavar roupa suja.