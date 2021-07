“Quero viver”: Quatro meses entre o apelo e a morte de Constança Braddell

Foi no dia 4 de março que Constança Braddell lançou o apelo que comoveu o País. "Não quero morrer, quero viver! Nunca pensei chegar ao ponto de ter de escrever sobre a iminência da minha morte".Na sua página oficial do Instagram, a jovem falava, pela primeira vez, sobre a doença que a acompanhava há 24 anos, a fibrose quística, e revelava que havia um medicamento, o Kaftrio, que a poderia "salvar", mas que ainda não era comparticipado em Portugal devido às "negociações intermináveis para aprovação do financiamento do mesmo".