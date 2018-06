Quintino Aires chama "palhaço com cara de rato" a Salvador Sobral

Comentador não gostou da mais recentes declarações do cantor.

19:13

Salvador Sobral continua a gerar amores e ódios. Desta feita, foi a vez de Quintino Aires se revoltar com o cantor português graças aos mais recentes comentários do artista, a quem acabou por chamar de "palhaço com cara de rato".



"Quero que me ajudem a retirar a Portugal o prémio da Eurovisão", pede o comentador, chateado com as declarações de Salvador relativamente a Cristiano Ronaldo e a drogas.



Clique na imagem para saber mais.