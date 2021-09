Quintino Aires faz comentário homofóbico sobre concorrente do Big Brother

O psicólogo e comentador do Big Brother, Quintino Aires, afirmou na madrugada desta quarta-feira que o concorrente ativista que lutou contra o preconceito da doação de sangue dos homosseuxais é uma "bicha desocupada".



O comentador disse ainda, no programa da noite da TVI, que os homossexuais são mais promíscuos do que os heterossexuais.





Quintino acredita também que a "Marcha de Orgulho" que a comunidade LGBTIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, Queer, Intersexo e Assexual) realizada todos os anos para promover a igualdade de direitos entre as pessoas é uma "marcha da vergonha".Nas redes sociais, principalmente no Twitter, o psicólogo está a ser completamente arrasado pelos fãs do reality show. O modelo Luís Borges partilhou o vídeo com os comentários e escreveu na legenda que Quintino era "homofóbico".Ex-concorrentes de outras edições do Big Brother também reagiram aos comentários para expressar vergonha pelas palavras de Quintino.As redes sociais de Cristina Ferreira foram ainda 'inundadas' de comentários que pedem a expulsão do psicólogo do painel de comentadores do programa.







Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a TVI salienta que "não se revê" nos comentários de Quintino Aires e afirma refutar "qualquer comportamento ou atitude homofóbica, xenófoba ou sexista".A estação acrecenta ainda que um dos objetivos do Big Brother é "defender causas e eliminar tabus".