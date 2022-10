Quintino Aires insurge-se contra Presidente da República sobre nova lei acerca de idosos internados

lares das misericórdias e outras instituições particulares de solidariedade social."Nojo. Que vergonha de notícia. Já era demais a Igreja católica proteger os padres que abusam sexualmente de crianças. Agora roubam os avós que estão nos lares da Misericórdia. E com a legalidade oferecida pelo governo português", referiu.Alguns seguidores do psicólogo mostraram-se também indignados com a informação, posicionando-se do lado de Quintino Aires.