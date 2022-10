"Quis sair da TVI há 15 dias": Cristina Ferreira faz confissão

No cargo de diretora de Entretenimento e Ficção da TVI há mais de dois anos, Cristina Ferreira surpreendeu ao revelar que "há 15 dias" quis sair novamente a estação de Queluz de Baixo."Acreditem, ninguém mais me tira dali a não ser que eu queira! E se perguntarem se já quis sair dali, a resposta é já. Quis fazê-lo há 15 dias! Não estavam à espera, pois não? Só quis durante um minuto. No minuto a seguir já queria estar ali outra vez", revelou a apresentadora no ‘Cristina Talks’, palestra que deu em Gondomar.Cristina recordou ainda a passagem pela SIC, onde esteve cerca de dois anos. "Costumo dizer que não estive na SIC, estive no ‘O Programa da Cristina’ [programa que apresentou no canal de Paço de Arcos]. E não tenho dúvidas que será para sempre um dos melhores programas diurnos de sempre, não tenho problema nenhum em dizer isto", afirmou.Dias antes do evento, a revista ‘Cristina’ realizou um concurso, em que ofereceu bilhetes, para que um dos seguidores da apresentadora fosse assistir à palestra. Agora, Rui Marques, que venceu o concurso, denunciou que nunca chegou a receber as entradas.