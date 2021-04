Foi com o coração partido que a rainha de Inglaterra anunciou, esta sexta-feira, a morte do seu parceiro de vida, Filipe de Edimburgo, com quem estava casada há 73 anos e por quem se apaixonou na juventude. O comunicado foi afixado ao fim da manhã à porta do Palácio e mostrava a tristeza profunda da monarca, que perde o seu grande pilar. “É com enorme pesar que Sua Majestade a Rainha anuncia a morte do seu amado marido, Sua Alteza Real ...