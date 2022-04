Rainha Isabel II admite que a Covid-19 a deixou “muito cansada e exausta”

A rainha Isabel II admitiu, numa videochamada com alguns funcionários do Serviço Nacional de Saúde, que a Covid-19 a deixou "muito cansada e exausta".

A monarca, de 95 anos, ficou infetada com Covid-19 no mês de fevereiro, mas a casa real veio imediatamente anunciar que Isabel II apenas tinha sintomas semelhantes aos de uma gripe.

Agora, foi a vez da rainha falar da sua própria experiência e fê-lo na abertura oficial da Unidade "Queen Elizabeth" numa videochamada entre o o palácio real e o Royal London Hospital.





As Patron of the @RoyalLondonHosp, The Queen has marked the official opening of the Queen Elizabeth Unit, which was built in just 5 weeks in response to Covid-19.



