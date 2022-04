A casa de campo de Sandringham, em Norfolk, um dos sítios preferidos do marido, o duque de Edimburgo, foi o local escolhido por Isabel II para passar o seu 96.º aniversário, celebrado esta quinta-feira, junto da família. A monarca, que está a viver no castelo de Windsor, deslocou-se de helicóptero para o local, onde foi fotografada com dois dos seus póneis, de nome Bybeck Nightingale e Bybeck Katie.









