Monarca britânica era a única pessoa do Reino Unido autorizada a conduzir sem carta de condução.

Aos 92 anos de idade, a monarca britânica seguiu o conselho da equipa se seguranças do Palácio de Kensington e vai deixar de estar atrás do volante.De acordo com as notícias avanças pela imprensa internacional, no jornal 'The Times', a Rainha Isabel II, vai deixar de conduzir, pelo menos em estradas públicas.