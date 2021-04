Rainha Isabel II escolhe dia de aniversário para partilhar a primeira mensagem após morte do marido

A Rainha Isabel II escolheu o dia em que completa 95 anos para partilhar, no Twitter, a primeira mensagem de agradecimento após a morte do príncipe Filipe.

Na mensagem, a monarca agradeceu a todas as pessoas por toda a gentileza prestada desde a morte do marido, o duque de Edimburgo.





"Ficamos profundamente tocados e continuamos a lembrarmo-nos que o príncipe Filipe teve um impacto extraordinário em inúmeras pessoas ao longo da sua vida", pode ainda ler-se na mensagem.





The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS