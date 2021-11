A Rainha Isabel II vai faltar ao evento Remembrance Sunday, que ocorre durante este domingo em Inglaterra. A falha ao evento deve-se a queixas de dores nas costas, disse o Palácio de Buckingham.

"A Rainha, após ter torcido as costa, decidiu esta manhã, com grande pesar, que não vai comparecer ao evento Rememberance Sunday. Sua majestade está desapontada com o sucedido", disse o palácio em comunicado, segundo noticiou a CNN.